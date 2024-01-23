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Есть погибшие и много пострадавших: в МВД рассказали о последствиях утренней атаки РФ

Есть погибшие и много пострадавших: в МВД рассказали о последствиях утренней атаки РФ

Последствия атаки РФ по Украине 23 января / Фото: МВС Украины в Telegram

РФ продолжает атаковать гражданских жителей.

Утром 23 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине. Пять человек погибли, по меньшей мере 20 – пострадали.

Об этом сообщили в МВД.

Последствия атаки РФ по Украине 23 января / ©
Последствия атаки РФ по Украине 23 января

Последствия утренней ракетной атаки по Украине по состоянию на 08:45:

  • Киев – в результате ракетного удара в столице возникло несколько пожаров: в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили;
  • Киевщина – спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека;
  • Днепропетровская область – в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один – травмирован.
  • Харьков – оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.
Последствия атаки РФ по Украине 23 января / ©
Последствия атаки РФ по Украине 23 января

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления. Очередная атака террористов, унесшая жизни и покинувшая сотни людей без жилищ. Вот истинные намерения россии: ежедневный террор гражданских", — подытожили в ведомстве.

Последствия атаки РФ по Украине 23 января / ©
Последствия атаки РФ по Украине 23 января

Ранее у Зеленского отреагировали на атаку по Украине и предостерегли Запад.

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