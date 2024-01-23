Есть погибшие и много пострадавших: в МВД рассказали о последствиях утренней атаки РФ

Утром 23 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине. Пять человек погибли, по меньшей мере 20 – пострадали.

Об этом сообщили в МВД.

Последствия атаки РФ по Украине 23 января

Последствия утренней ракетной атаки по Украине по состоянию на 08:45:

Киев – в результате ракетного удара в столице возникло несколько пожаров: в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили;

Киевщина – спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека;

Днепропетровская область – в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один – травмирован.

Харьков – оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.

Последствия атаки РФ по Украине 23 января

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления. Очередная атака террористов, унесшая жизни и покинувшая сотни людей без жилищ. Вот истинные намерения россии: ежедневный террор гражданских", — подытожили в ведомстве.

Последствия атаки РФ по Украине 23 января

Ранее у Зеленского отреагировали на атаку по Украине и предостерегли Запад.

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