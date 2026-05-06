Есть погибшие и тяжелые раненые: РФ ударила по складам сети супермаркетов

Атака на Днепр. / © ДСНС в Днепропетровской области

Вечером 5 мая армия РФ атаковала город Днепр. Под удар окупантов попал распределительный центр сети супермаркетов VARUS. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил совладелец компании Руслан Шостак.

«Эта ночь стала самой тяжелой для сотрудников VARUS, для всех нас… Вчера вечером наш распределительный центр VARUS в Днепре стал целью вражеской атаки. Страшнее всего — погибли люди, часть в тяжелом состоянии находится в больнице», — сообщил он.

Атака на Днепр 5 мая

Накануне вечером армия РФ атаковала в Днепре предприятие. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении областного центра. На месте прилета возник пожар.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что погибли четыре человека, а 19 — ранены. По его словам, по состоянию на сегодняшний день в больницах остаются 15 травмированных. В частности, состояние четырех — тяжелое. У мужчин диагностировали черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.

