В Харькове до сих пор не знают точного количества погибших в ДТП, в котором фура раздавила такси

В Харькове до сих пор не знают точного количества погибших в ДТП, в котором фура раздавила такси

По данным правоохранителей, в ДТП попали 5 автомобилей.

В Харькове на окружной дороге вечером 25 ноября опрокинулся грузовик, раздавив автомобиль такси. В ДТП есть погибшие, их точное количество устанавливается.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, в ДТП попало 5 автомобилей: три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.

"Есть погибшие. Их количество устанавливается. Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18.25", — отметили в полиции.

На месте аварии работают следователи и спасатели.

Напомним, в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик со щебнем перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека.