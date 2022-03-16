Есть положительные новости, первым их узнает враг на фронте от наших военных — Резников

Есть положительные новости, первым их узнает враг на фронте от наших военных — Резников

В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти.

Заканчивается третья неделя героической обороны против полномасштабного российского вторжения.

Ситуация остается непростой. Особенно – на юге и востоке. Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины.

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Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

Горящие вертолеты врага в Чернобаевке на Херсонщине – это наглядность того, что происходит с войсками оккупантов.

В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти.

Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад.

Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Поскольку силы интервентов подорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих.

Враг продолжает совершать военные преступления против мирных граждан. За 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, убитых российскими захватчиками. Россияне уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и более 100 украинских больниц, тысячи жилых домов.

Против Мариуполя совершают настоящий акт геноцида. Это государственный терроризм России. Его нельзя оправдать ничем, это безумие взбешенных маньяков.

Мы отомстим за каждого нашего гражданина. Все преступники будут наказаны. Несколько российских генералов уже уничтожены. Время пробьет и для других. Мы сделаем все для этого.

В эти дни мы круглые сутки работаем на уровне НАТО, ЕС, двустороннем уровне для усиления нашей обороны. Сложно назвать министра обороны партнерской страны, с которым бы я ни говорил за последние дни по телефону или по видеосвязи. Мир действительно изменился. Перейден рубикон. Сейчас свободный мир – украиноцентричный. И мы делаем все, чтобы это ощутили наша армия и наш народ.

Мы договорились не сообщать о конкретных результатах. Хочу только сказать – положительные новости есть. Первым их узнает враг – на фронте от наших военных.

"Впереди еще много испытаний. Враг причинит нам боль, разрушит часть того, что мы любим. Но каждый день мы делаем шаг, чтобы уничтожить этого врага и жить свободно. Как мечтали многие поколения украинцев. Которые боролись за это. Сегодня время испытаний для наших поколений. И мы их проходим очень достойно!" — подытожил Резников.

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