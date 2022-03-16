Есть положительные новости, первым их узнает враг на фронте от наших военных — Резников

В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти.
Заканчивается третья неделя героической обороны против полномасштабного российского вторжения.
Ситуация остается непростой. Особенно – на юге и востоке. Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины.
Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.
- Горящие вертолеты врага в Чернобаевке на Херсонщине – это наглядность того, что происходит с войсками оккупантов.
- В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти.
- Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад.
- Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Поскольку силы интервентов подорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих.
- Враг продолжает совершать военные преступления против мирных граждан. За 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, убитых российскими захватчиками. Россияне уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и более 100 украинских больниц, тысячи жилых домов.
- Против Мариуполя совершают настоящий акт геноцида. Это государственный терроризм России. Его нельзя оправдать ничем, это безумие взбешенных маньяков.
- Мы отомстим за каждого нашего гражданина. Все преступники будут наказаны. Несколько российских генералов уже уничтожены. Время пробьет и для других. Мы сделаем все для этого.
- В эти дни мы круглые сутки работаем на уровне НАТО, ЕС, двустороннем уровне для усиления нашей обороны. Сложно назвать министра обороны партнерской страны, с которым бы я ни говорил за последние дни по телефону или по видеосвязи. Мир действительно изменился. Перейден рубикон. Сейчас свободный мир – украиноцентричный. И мы делаем все, чтобы это ощутили наша армия и наш народ.
- Мы договорились не сообщать о конкретных результатах. Хочу только сказать – положительные новости есть. Первым их узнает враг – на фронте от наших военных.
"Впереди еще много испытаний. Враг причинит нам боль, разрушит часть того, что мы любим. Но каждый день мы делаем шаг, чтобы уничтожить этого врага и жить свободно. Как мечтали многие поколения украинцев. Которые боролись за это. Сегодня время испытаний для наших поколений. И мы их проходим очень достойно!" — подытожил Резников.
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