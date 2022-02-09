"Есть положительные сигналы": в Кремле оценили встречу Макрона и Зеленского

Песков говорит, что были и положительные, и менее положительные сигналы на встрече Макрона и Зеленского.
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским, как считают в Кремле, имеет положительные сигналы. Впрочем, в Москве жалуются, что якрбы не услышали от украинской стороны о готовности выполнять Минские договоренности, которые сама РФ регулярно и нарушает.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
Песков отметил, что в Кремле по итогам брифинга Макрона и Зеленского увидели как положительные сигналы, так и менее положительные. Однако он сказал, что Москва так и не услышала от Зеленского слов, что Киев готов быстро заняться исполнением Минских соглашений.
В то же время спикер главы Кремля напомнил, что на переговорах в Москве президенты России и Франции договорились, что после того, как Макрон пообщается с Зеленским, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с другими коллегами, они позвонят по телефону и сверят часы. Пока Путин и Макрон не созванивались.
"Подождем дальше, президенты позвонят по телефону, и картина будет яснее", — отметил он, говоря об оценках Кремля переговоров Макрона и Зеленского.
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