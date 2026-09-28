Россия ударила «Шахедом» у границы с Польшей: первые детали

Ягодин Фото иллюстративный

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Во время воздушной тревоги на Волыни был зафиксирован вражеский беспилотник типа «Шахед». Попадание произошло недалеко от границы с Польшей.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

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«К сожалению, есть попадание неподалеку от границы с Республикой Польша в с. Старовойтово (МЧП „Ягодин“), Ковельского района», — заявил он.

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По данным ОВА, БПЛА зафиксировали в Камень-Каширском и Ковельском районах области. Речь идет о «Шахеде» с реактивным двигателем.

Попадание зафиксировали в селе Старовойтово Ковельского района, недалеко от границы с Республикой Польша, в районе международного пункта пропуска «Ягодин».

Ударной волной повреждено помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал.

По предварительной информации, обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.

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Дрон ударил в 2 км от границы с Польшей: как отреагировали в Варшаве

Как стало известно от польской стороны, российский ударный дрон попал на территории Украины примерно в 2 км от пограничного перехода с Польшей в Дорогуску.

Польское воздушное пространство нарушено не было, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

«Очередное нападение России на западную Украину. Реактивный беспилотник ударил на украинской стороне примерно в 2 км от пограничного перехода с Польшей в Дорогуску. Нарушения польского воздушного пространства не произошло», — написал он в соцсети X.

По словам польского министра, системы противовоздушной обороны и военные самолеты Польши были готовы к действиям.

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После отмены тревоги польские самолеты вернулись на базы, а системы противовоздушной обороны перевели обратно в режим наблюдения и дежурства.

Польша включила сирены

Ранее речь шла о том, что Польша подняла военную авиацию. В Люблинском воеводстве также были включены сирены.

Из-за российских ударов по западным областям Украины Командование воздушного компонента задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении.

Польша и Литва готовят план эвакуации в случае военной угрозы. В центре внимания — Сувальский коридор.

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