Война

Российские войска значительно усилили давление на фронте, сосредоточив наибольшее внимание на Покровском направлении. Сейчас здесь совершается более 40% всех штурмовых действий. К этим наступательным операциям привлекли около 40 подразделений Министерства обороны РФ и спецназовцев разных силовых ведомств.

Об этом сообщил украинский военный батальон «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своем Telegram-канале.

«Пленный п…дар (ред. оккупант) рассказал, что есть приказ зачищать всех, а тем, кого не найдут до завершения „операции“, посчастливится записаться для канала с булкой хлеба и бутылкой воды», — сообщил военный.

По его словам, у армии РФ есть преимущества в количестве военных, но но подход к работе тоже несколько изменился, работают по примеру Торецкая.

«В большинстве своем пытаются проходить вглубь и закрепляться в зданиях для засад, не навязывая лобовые бои. П…дары (ред. оккупанты) жалуются на постоянный „френдли-файер“ в городских застройках и на наши дроны, которые, по их словам, работают на порядок интенсивнее, чем их, поэтому потери в штурмовых подразделениях огромны.

Из-за проблем с логистикой, которая усложнена у обеих сторон, снабжение преимущественно осуществляется «на ногах» (ручным переносом грузов). Общая обстановка на направлении остается неблагоприятной для сил обороны Украины из-за численного преимущества противника.

Напомним, российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы «блокировке» Сил обороны Украины в Покровске. Группировка войск «Восток» официально опровергла эти заявления, но подтверждает, что ситуация в городе остается сложной и динамичной.

По данным DeepState, враг привлекает небольшие подразделения по 5–10 человек, избегая открытых столкновений и постепенно накапливая присутствие. Несмотря на это, украинские бойцы удерживают позиции в южной части Покровска и на других направлениях.