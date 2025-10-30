- Дата публикации
"Есть приказ зачищать всех": военный рассказал о ситуации на Покровском направлении
Украинский военный Осман раскрыл детали адских боев на Покровском направлении.
Российские войска значительно усилили давление на фронте, сосредоточив наибольшее внимание на Покровском направлении. Сейчас здесь совершается более 40% всех штурмовых действий. К этим наступательным операциям привлекли около 40 подразделений Министерства обороны РФ и спецназовцев разных силовых ведомств.
Об этом сообщил украинский военный батальон «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своем Telegram-канале.
«Пленный п…дар (ред. оккупант) рассказал, что есть приказ зачищать всех, а тем, кого не найдут до завершения „операции“, посчастливится записаться для канала с булкой хлеба и бутылкой воды», — сообщил военный.
По его словам, у армии РФ есть преимущества в количестве военных, но но подход к работе тоже несколько изменился, работают по примеру Торецкая.
«В большинстве своем пытаются проходить вглубь и закрепляться в зданиях для засад, не навязывая лобовые бои. П…дары (ред. оккупанты) жалуются на постоянный „френдли-файер“ в городских застройках и на наши дроны, которые, по их словам, работают на порядок интенсивнее, чем их, поэтому потери в штурмовых подразделениях огромны.
Из-за проблем с логистикой, которая усложнена у обеих сторон, снабжение преимущественно осуществляется «на ногах» (ручным переносом грузов). Общая обстановка на направлении остается неблагоприятной для сил обороны Украины из-за численного преимущества противника.
Напомним, российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы «блокировке» Сил обороны Украины в Покровске. Группировка войск «Восток» официально опровергла эти заявления, но подтверждает, что ситуация в городе остается сложной и динамичной.
По данным DeepState, враг привлекает небольшие подразделения по 5–10 человек, избегая открытых столкновений и постепенно накапливая присутствие. Несмотря на это, украинские бойцы удерживают позиции в южной части Покровска и на других направлениях.