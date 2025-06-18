Есть пример Израиля: в СНБО объяснили, что ждет украинцев в ближайшие годы

Война России против Украины / © ТСН

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В СНБО объяснили, в какой ситуации будет находиться Украина в ближайшие годы. У граждан есть два варианта: ждать чуда или принять реальность и жить.

Об этом написал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Мы очень разные с израильтянами, я не сторонник сравнений наших народов, как минимум потому, что был в Израиле и знаю многое об их системе. Но нам нужно сделать то, что их нация прошла с момента создания страны и окончательно в 70-х — жизнь с пониманием вокруг врагов. Эту ситуацию следует принять психологически на уровне общества», — пишет он.

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Коваленко отмечает: Россия планирует воевать дальше. И нам нужно принять то, что стране, возможно, придется жить в войне разных интенсивностей в течение следующих лет. Безусловно, мы хотим мира и готовы прекратить огонь.

«Но враг – не хочет. Если давление партнеров недостаточно, враг продолжает воевать и наша задача – бить больно, повсюду, где можем, чтобы лишать россиян возможностей», – пояснил он.

Если врага дожмут, продолжает глава ЦПИ, войну можно прекратить.

«Но «коллективная лубянка», правящая Россией, пока не видит реалистичного завершения войны. Но эта "коллективная лубянка" не вечна, так же, как не вечной была партийная система в СССР со старыми генсеками, которые начали умирать как тараканы в 80-х. Не вечен и режим аятолла в Иране, если подойти к его уничтожению ювелирно», — отмечает Коваленко.

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Он также сказал, какие остаются варианты для украинцев.

«Постоянно ожидать чудеса и разочаровываться, или же принять ситуацию, бороться дальше и жить. Израильское общество приняло действительность и живет в войнах, создав из страны оболочку мира посреди хаоса. Мы больше. Но и мы это можем сделать», – заключил Андрей Коваленко.

Напомним, из-за операции Украины «Паутина» на территории РФ президент Владимир Путин оказался под давлением.

В некоторых средах ярость достигла такого уровня, что звучали новые призывы к официально «объявить войну» Украине, несмотря на то, что война уже давно является самым масштабным конфликтом в Европе со времен Второй мировой.

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Представители крайне-националистических кругов России считают, что Кремль до сих пор не предпринял достаточно решительных действий. В частности, речь идет о том, что кремлевский диктатор должен мобилизовать еще миллион человек и наносить ежедневные ракетные удары по Киеву.