"Есть пропаганда, а есть реалии жизни": Данилов прокомментировал переход Украины "на военные рельсы в экономике"

По словам секретаря СНБО, Украина уже стоит на военных рельсах.

Планирует ли Украина переходить на военные рельсы в экономике в условиях большой войны с Россией и битвы на истощение? На этот вопрос ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью изданию "Ліга.net" Данилов прокомментировал актуальное состояние экономики страны.

Он также прокомментировал сентябрьское заявление президента Украины Зеленского, в ходе которого тот сказал, что морально готов к переводу экономики Украины на военные рельсы, если война на истощение затянется.

"Мы уже находимся на военных рельсах. Обратите внимание, куда сейчас идут наши налоги. На защиту нашей страны. Это и есть военные рельсы", - отметил он.

По мнению Данилова, уничтоженные россиянами украинские предприятия невозможно адаптировать под нужды военного положения: Если кто-то говорит, что паровоз должен ехать как-то по-другому, то оно так не работает. Что вы поставите на военные рельсы? Харьковский тракторный завод или николаевскую верфь, которые россияне уничтожили на заказ?"

В то же время секретарь СНБО считает, что жизнь не должна останавливаться.

"Если кто-то насмотрелся советских фильмов, когда там заводы перевозили за Урал, подбрасывали уголь в топку... Есть пропаганда, а есть реалии жизни. Они намного сложнее", - добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов также рассказал, планируется ли в Украине демобилизация и когда она может состояться.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна усилить мобилизацию. Ждать ли изменений в мобилизационных мероприятиях, читайте в материале ТСН.ua.

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