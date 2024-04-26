"Есть просто люди, которые сбежали": в ОП объяснили усиление работы консульств за границей

Не существует никакой "Варшавского майдана", а просто есть люди, которые сбежали из воюющей страны, а теперь пытаются протестными акциями "отстаивать свои права", забыв о своих обязанностях.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет "24 Канал".

"Нет ни одного "Варшавского майдана". Есть просто сбежавшие люди. Они, вероятно, имели право это сделать – законно и незаконно, ведь для меня понятен страх. Не может быть никакой "мести" Украины. Украина – это государство, которое имеет сегодня войну на своей территории, защищает себя и абсолютно вправе использовать любые механизмы, чтобы увеличить свои шансы на выживание", — сказал он.

Подоляк отметил, что он с пониманием относится к тому, что испытывают люди в Украине — страх, неопределенность и другие негативные эмоции.

"Поэтому государство работает исключительно в пределах своих полномочий. Любой гражданин Украины даже, если он незаконно сбежал в начале войны, имеет определенные обязанности. И государство настаивает на том, чтобы, кроме права использовать его сервисные услуги, гражданин Украины должен осознать свои обязанности или принять для себя соответствующие решения. Об этом министр иностранных дел достаточно четко, конкретно заявил. Государство может принять любые решения ввиду необходимости выживания. У нас – большая масштабная война. И у нас с вами там большое количество людей, которые по своим соображениям ведь "это не их страна, они не хотят за эту страну ничего отдавать, она ничего к ним не сделала", уехали", — добавил он.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины приостановило консульские услуги мужчинам призывного возраста. По новому закону о мобилизации №3633-IX с 11.04.2024 года, который вступит в силу 18 мая 2024 года, предусматривается ограничение для мужчин призывного возраста — 18-60 лет. Получать консульские услуги без военно-учетного документа теперь невозможно.

Без военно-учетного документа оформить указанные консульские услуги будет невозможно, за исключением:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину

осуществление консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства

осуществление действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей

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