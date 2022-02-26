Есть раненые: в Киевской области произошел ожесточенный бой

Есть раненые: в Киевской области произошел ожесточенный бой

В Иванкове русские войска уничтожили местный музей.

В Киевской области, в Иванкове, произошло ожесточенное сражение, сообщают местные. Им тяжело, но они держатся. Есть раненые, в их числе один гражданский. Их доставили в Иванковскую больницу, где им оказывают помощь. Гражданского оперируют. Света в больнице нет.

На территории населенного пункта ездят российские танки.

Половина населения еще без света, газ и вода есть.

Местные сообщили, что в Киевской области также российские войска уничтожили местный музей.

Над сельсоветом развевается украинский флаг. Также сообщают, что сожжены два хлева. Дорога в огне.

В соседнем населенном пункте Сукачи сожжено около 10 домов и 5 хлевов.

В Киевской области русские войска уничтожили местный музей

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