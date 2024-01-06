Есть разные группы с разными сроками обучения: Игнат – о подготовке пилотов на F-16

Стало известно, как идет обучение украинских пилотов на F-16. Есть разные группы с разными сроками обучения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала "Мы – Украина" 6 января.

"У нас идет постепенно выполняемый план действий, пилоты учатся... Еще раз напомним. Группа пилотов, которая учится в Великобритании – это выпускники 23-го года. Там будет продолжаться подготовка до двух лет до пересадки уже на обучение на F-16... Другая группа учится в Соединенных Штатах Америки, в Аризоне. Там объявили американцы, что обучение будет несколько дольше, будет собственно до конца 24-го года. Возможно, кого-то быстрее подготовят, там индивидуальная программа подготовки. В Дании – это передовая группа, которую мы отправили... Там обучение уже проходит и уже пилоты соответственно проходят полеты на F-16 с инструкторами и так далее, – рассказал спикер. – Плюс наземный персонал еще в других странах учится, кроме трех, которые я озвучил".

Что касается Дании, то, по словам Игната, это передовая группа.

"И истребители, и пилоты оттуда придут быстрее всего. Когда это будет быстрее всего? Рассчитываем все-таки на весну", — подытожил он.

Напомним, первая группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Дании. Группа была сформирована из шести опытных украинских боевых пилотов-истребителей.

Кроме того, из Норвегии в Данию прибыли F-16 для обучения украинских пилотов. Приземление норвежских F-16 в Дании стало важным шагом в постоянной поддержке Украины.

Читайте также: