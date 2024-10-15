Есть решения по "Шахедам" и некоторым видам ракет — Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО

Также Зеленский рассказал о состоянии энергетики в преддверии отопительного сезона.

Вечером 15 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Энергетика

Сегодня глава государства провел заседание Ставки по энергетике. На заседании были рассмотрены все ключевые вопросы подготовки к зиме и защите энергообъектов.

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"Каждая служба и все институты имеют четкие задачи. Были доклады по каждому уровню защиты энергосистемы. Докладывали премьер-министр, министр энергетики, представители областной власти — именно тех регионов, которые больше всего под риском", — говорит Зеленский.

Был также доклад командующего Воздушными силами по ПВО: сбитие ракет и дронов, а также система РЭБ. Президент заверил, что уже есть "определенные решения относительно шахедов и некоторых видов ракет".

Кроме того, докладывал руководитель "Нафтогаза" Чернышев о накоплении газа в хранилищах, соответствующих вопросам защиты инфраструктуры.

"Все элементы подготовки к зиме – электричество, газ, уголь – то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, – абсолютно четко определено", – заверил Зеленский.

Фронт

Зеленский заслушал доклад Главкома Сырского.

"Ситуация непростая, но держим позиции, и я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу устойчивость. Отдельно – Курская операция. Определенные задачи продолжаем реализовывать", – заверил президент.

Производство оружия

Министр обороны Умеров доложил президенту о том, как продвигается увеличение финансирования украинского производства оружия.

"Дроны, РЭБ, артиллерия. Привлечение инвестиций партнеров. Наши возможности. На конец этого месяца мы будем иметь конкретные новые контракты в нашем украинском оборонном производстве. И это – одно из самых приоритетных наших направлений. Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное", – говорит Владимир Зеленский.

В завершение он сообщил, что разговаривал с новым генсеком НАТО Марком Рютте, с которым "согласовывали позиции по усилению Украины".

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Ситуация непростая! Зеленский о фронте, энергетике, производстве оружия и разговоре с генсеком НАТО

Ранее президент Зеленский заявил о "фактическом включении в войну Северной Кореи".

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