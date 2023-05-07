"Есть результаты на Таврическом направлении": основное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский вечером 7 мая традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Достижения на международной арене

"Завершается эта неделя – очень плодотворная для Украины. И на днях мы активно готовимся к новым мерам в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет подготовка санкционных решений против РФ, готовятся международные встречи разного уровня в Киеве, ведутся переговоры с партнерами об оружии.

Зеленский напомнил, что на этой неделе Украина получила помощь от Соединенных Штатов, Новой Зеландии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии, стран Северной Европы – Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии.

"Очень детально прорабатываем и с другими нашими партнерами новые шаги в помощи Украине, ожидаем их в ближайшее время – именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для более быстрого восстановления мира для всей украинской земли. О тех решениях, о которых можно будет говорить публично, обязательно сообщу", – отметил глава государства.

"Мир должен знать о каждом факте российского террора"

"Очень важно, чтобы мир знал о каждом факте российского террора против наших людей. Чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь. Я благодарен каждому и каждому, кто помогает нам, распространяя правду о российские удары и обстрелы, о непрекращающейся ни на день жестокости оккупантов", — добавил Зеленский.

Обстрелы РФ продолжаются постоянно

Президент напомнил, что россияне ежедневно обстреливают украинские населенные пункты.

"Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад в Донецкой области", — отметил он.

В частности, только вчера от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев, занимавшихся разминированием.

Фронт

Зеленский отметил:

3-ю отдельную штурмовую бригаду, 24-ю отдельную механизированную бригаду "за успешное уничтожение террористов в Донецкой области";

57-ю отдельную мотопехотную бригаду;

93-ю механизированную бригаду.

Также он заявил о "результатах на Таврическом направлении", за которые поблагодарил десантников 79-й бригады и артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь".

В завершение глава государства отметил бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и морпехов 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.