"Есть результаты в уничтожении оккупанта": Зеленский прокомментировал операции на Покровском и Купянском направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ на фронте, уделив особое внимание Покровскому и Купянскому направлениям, а также сообщил о развитии противовоздушной обороны (ПВО) и подготовке операторов дронов.

Об этом шла речь во время вечернего обращения президента 2 ноября.

«Фронт — были сегодня доклады военных. Прежде всего, внимание Покровскому направлению. Есть результаты по уничтожению оккупанта», — заявил он.

Он поблагодарил подразделения ВСУ и спецслужбы за эффективные активные действия именно в этих районах:

79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде за бои на Покровском направлении;

Силам специальных операций, подразделениям военной службы правопорядка, Нацполиции и СБУ за эффективные действия как в Покровске, так и Купянске;

55-я отдельная артиллерийская бригада за огневую поддержку в районе Покровска;

127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде за бои в Купянском районе;

1-м отдельном штурмовом полку в Донецкой области;

93-й отдельной механизированной бригаде — Константиновское направление;

65-й отдельной механизированной бригаде — Ореховское направление.

«Молодцы воины. Слава всем, кто дерется ради Украины, всем, кто помогает нам, всем, кто обеспечивает необходимые результаты», — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул важность развития комплексной системы ПВО, включая авиацию, F‑16, «Грипены», французские самолеты, дрона-перехватчики и ракеты для защиты критической инфраструктуры.

Он отметил, что на следующей неделе будут встречи по системам ПВО.

«Мы представили партнерам все расчеты и все возможные варианты, — сказал он в вечернем обращении

«Почти каждый день мы защищаемся от российской баллистики. Следует продолжать уничтожать российскую авиацию. Все это комплексная система ПВО, включающая нашу авиацию, ракеты и дроны», — добавил Зеленский.

Он также поблагодарил международных партнеров за помощь.

«Хочу поблагодарить канцлера Мерца, спасибо Германии и всех, кто помогает Украине. Договоренности выполнены», — сказал президент.

Зеленский отметил развитие мобильных огневых групп, увеличение количества операторов дронов-перехватчиков и подготовку новых подразделений для эффективной защиты государства.

«Приоритет сейчас — дроны-перехватчики, а количество операторов определено государственной задачей», — резюмировал глава государства.

Напомним, в ВСУ предупредили о растущей угрозе FPV-дронов врага, что усложняет логистику и может привести к тяжелым боям.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным Осман сообщил о серьезных проблемах на Лиманском направлении.