Украина атакует исключительно военные объекты на территории государства-агрессоры.
Украинские бойцы наносят мощные дальнобойные удары по территории России. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Спасибо за стойкость, за смелость в боях на этих неделях нашей 95-й, 80-й, 82-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. Также 68-я отдельная егерская бригада — молодцы, ребята! 225-й и 425-й отдельные штурмы батальоны – спасибо!", – подчеркнул он.
Зеленский подчеркнул: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели.
"Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, ГУР, внешняя разведка – я благодарю вас за меткость, всех наших привлеченных структур", – подытожил президент.
Напомним, в контексте вступления Украины в Евросоюз председательство в Совете ЕС Польши и Дании в следующем 2025 году должно стать историческим.
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