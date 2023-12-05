"Есть риск проиграть войну": в ОП призвали Конгресс США проголосовать по пакету помощи Украине

В случае задержки усилия по освобождению украинских территорий будут подорваны.

Отсрочка предоставления Киеву помощи от Вашингтона очень опасна. Это влечет за собой риск того, что Украина проигрывает войну с Россией.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Голос Америки".

Нам нужна помощь

По его словам, в случае задержки оказания помощи нашему государству возникнет "большой риск". Речь идет о том, что Украина может остаться в том же положении, в котором сейчас находится.

"И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий – ред.) и создаст большой риск проиграть эту войну", – подчеркнул он.

Напомним, Конгресс США должен принять меры по военной помощи Украине. Если законодатели этого не сделают, то велик риск, что к концу этого года деньги закончатся.

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