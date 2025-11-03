- Дата публикации
"Есть серьезное продвижение РФ": аналитик о том, где в Покровске продолжаются бои
Ситуация в Покровске сложная. Оккупанты пытаются инфильтрировать в городскую застройку малые штурмовые группы.
Бои продолжаются в центре Покровска — на линии железнодорожного пути, разделяющего его пополам. Но город не является «серой зоной».
Об этом сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире "Ранок.LIVE".
В настоящее время бои в Покровске проходят за ключевые пункты.
«Оккупанты пытаются закрепиться в зданиях железнодорожной станции, пытаются создать оперативное окружение украинской группировки в районе так называемой промзоны. Бои продолжаются и в районе 2-й школы. Есть серьезное продвижение противника. Но говорить о том, что Покровск является сплошной серой зоной — это не соответствует действительности», — подчеркнул он.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины осуществляют контрдиверсионные меры. Потери оккупантов за сутки составили 83 человека.
Раньше мы писали о том, что окружения Покровска нет. Как отметил спикер 155 ОМБР Артем Прибыльонов преимущество постоянно колеблется от стороны в сторону. Следует понимать, что русские войска готовились к штурмам еще с сентября.
«Их готовили именно под одну задачу – захватить город Покровск. Им показывали карты, давали маршруты… Качество личного состава нормальное. Мобилизированные, контрактники, наркоманы, туберкулезники, алкоголики… Как обычно в РФ. Специализированные войска, которые могли вести профессионально-городские бои, у них закончились», — утверждает военный.
Те россияне, которые находятся в городе, хаотично двигаются, они дезориентированы. Более того, украинские спецподразделения, которые зашли в город и будут делать зачистки, значительно более профессиональные, чем подразделения российской армии.