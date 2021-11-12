Есть шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне – главный санврач

Есть шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне – главный санврач

В настоящее время в "красной" зоне карантина находятся 17 регионов и Киев.

У украинцев есть вероятность провести этот Новый год не в "красной" зоне карантина, если будут придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в эфире "Радио НВ".

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины. В частности, от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в" красной "зоне", — заявил Кузин.

Отметим, на 12 ноября "красный" уровень эпиднебезопасности установлен в 17 областях и Киеве. Напомним, в "красной" зоне запрещается:

работа непродовольственных магазинов, ТРЦ,

заведений общепита,

спортзалов и фитнес-центров,

развлекательных заведений, а также проведение мероприятий.

нельзя работать и учебным заведениям, кроме 1-4 классов и детсадов.

Однако эти карантинные ограничения можно избежать при условии 100-процентной вакцинации посетителей и работников учреждений (организаторов мероприятий).

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