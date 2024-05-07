Есть шесть видов: в Минобороны подробно рассказали о всех доплатах украинских военных

Дополнительное вознаграждение выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых заданий

Для украинских военнослужащих существует 6 видов доплат.

Детальнее рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в интервью Укринформ.

Первый вид, по ее словам, выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен, осуществляемого военными, принимающими непосредственное участие в боевых действиях, либо находящихся непосредственно в районах ведения российской агрессии.

"Также такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины", — подчеркнула она.

Второй – это дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен. Она выплачивается тем военнослужащим, которые выполняют боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

"При этом это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно. Перечень таких органов военного управления утверждается Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", — подчеркнула Калмыкова.

Третий – это выплаты в размере 30 тысяч. На период действия военного положения это вознаграждение выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами.

В Минобороны уточнили, что это касается:

военнослужащих, действующих в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил);

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

Четвертый вид, добавила Калмыкова, – это 70 тысяч. Это вознаграждение ввели недавно. Пятый вид – от 15 тыс. грн. до 30 тыс. грн. инструкторам в учебных воинских частях. И последний, шестой вид – 2350 грн – курсантам военных вузов.

Напомним, россиянка дважды вышла замуж за братьев-оккупантов, которые были ликвидированы в Украине, и стала миллионершей.

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