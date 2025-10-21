ТСН в социальных сетях

Украина
1424
1 мин

"Есть сигналы": мэр Франковска призвал реагировать на ночные тревоги

Руслан Марцинкив предупредил о наличии «тревожных сигналов».

Ирина Лабьяк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Дополнено новыми материалами

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги, которые могут звучать в ближайшие ночи.

Об этом мэр сообщил в Сети 21 октября.

Призывая людей реагировать на тревоги, Марцинкив отметил, что есть «тревожные сигналы».

«Чочу попросить реагировать на тревоги, которые могут буди в ближайшие ночи. Есть тревожные сигналы, поэтому реагируем», — коротко указал городской голова Ивано-Франковска.

Напомним, в конце сентября Марцинкив предупреждал, что Россия увеличит количество ударов по Украине, особенно по инфраструктуре, после 10 октября. Ссылаясь на опыт других городов, мэр Франковска призвал жителей быть готовыми к возможным отключениям света и максимально пристально реагировать на тревоги.

А в октябре Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковской громаде существует вероятность отключения газа этой зимой из-за атак РФ. Он назвал это самым сложным сценарием, к которому нужно готовиться.

1424
