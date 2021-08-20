Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Есть силы, которые не заинтересованы": Кулеба рассказал, почему затягивается эвакуация из Афганистана

"Есть силы, которые не заинтересованы": Кулеба рассказал, почему затягивается эвакуация из Афганистана

Самолет Воздушных сил Украины, который прибыл в аэропорт Кабула. / УНИАН

Ситуация в аэропорту Кабула остается сложной.

Украина не может организовать эвакуацию граждан из Афганистана. Дипломаты сталкиваются с трудностями, но приоритетом остается эвакуация граждан Украины.

Об этом в пятницу, 20 августа, в интервью Радио Свобода. рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Если честно, то уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, из соображений безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию. У меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому, когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим ", — сказал Кулеба.

По словам министра, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировкой самолета.

Кулеба отметил, что ситуация в аэропорту Кабула "очень-очень хрупкая", и призвал всех сохранять спокойствие и не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут авиапространство Афганистана.

Напомним:

Новости мира: в Кабуле проблемно добраться до аэропорта, поэтому пока неизвестно, когда эвакуируют украинцев

Новости мира: в Кабуле проблемно добраться до аэропорта, поэтому пока неизвестно, когда эвакуируют украинцев
Следующая публикация