"Есть силы, которые не заинтересованы": Кулеба рассказал, почему затягивается эвакуация из Афганистана

Ситуация в аэропорту Кабула остается сложной.
Украина не может организовать эвакуацию граждан из Афганистана. Дипломаты сталкиваются с трудностями, но приоритетом остается эвакуация граждан Украины.
Об этом в пятницу, 20 августа, в интервью Радио Свобода. рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Если честно, то уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, из соображений безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию. У меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому, когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим ", — сказал Кулеба.
По словам министра, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировкой самолета.
Кулеба отметил, что ситуация в аэропорту Кабула "очень-очень хрупкая", и призвал всех сохранять спокойствие и не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут авиапространство Афганистана.
Напомним:
- Ажиотаж на аэродроме Кабула не утихает. В свою очередь талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет.
- По последним данным, 12 человек погибли в аэропорту Кабула от пуль и давки. В то же время президент США заявил, что американские военные могут задержаться и после 31 августа, чтобы помочь эвакуировать десятки тысяч людей.
- В НАТО сообщили, что более 18 тыс. человек уже покинули афганский Кабул после захвата власти в стране боевиками "Талибана".
- Сейчас в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые ждут эвакуации. Среди готовых к ней — граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть , претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.