"Есть соответствующие специалисты": в ВМС рассказали, возможно ли защитить пляжи Одесщины от дрейфующих мин

Черноморское побережье Одесщины можно обезопасить.
Прежде всего речь идет о том, чтобы протралить непосредственно акваторию пляжа. Соответствующие специалисты есть.
Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге Media Center Ukraine.
Есть мобильная группа по разминированию, которая уже совершила более 100 разминирований. Это те боеприпасы и мины, которые выбросили на берег или прибойную зону.
"Отработать это вполне возможно. После этого выставляется специальное боновое заграждение, сетку, чтобы эти взрывоопасные предметы не попадали в эту часть прибрежной зоны", – пояснил Плетенчук.
Заметим, к побережью Одесщины 7 августа штормом несло мину, что самовольно сдетонировала в открытом море.
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