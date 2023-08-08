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"Есть соответствующие специалисты": в ВМС рассказали, возможно ли защитить пляжи Одесщины от дрейфующих мин

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
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"Есть соответствующие специалисты": в ВМС рассказали, возможно ли защитить пляжи Одесщины от дрейфующих мин

Мина в море/Фото из открытых источников

Черноморское побережье Одесщины можно обезопасить.

Прежде всего речь идет о том, чтобы протралить непосредственно акваторию пляжа. Соответствующие специалисты есть.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге Media Center Ukraine.

Есть мобильная группа по разминированию, которая уже совершила более 100 разминирований. Это те боеприпасы и мины, которые выбросили на берег или прибойную зону.

"Отработать это вполне возможно. После этого выставляется специальное боновое заграждение, сетку, чтобы эти взрывоопасные предметы не попадали в эту часть прибрежной зоны", – пояснил Плетенчук.

Заметим, к побережью Одесщины 7 августа штормом несло мину, что самовольно сдетонировала в открытом море.

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Дата публикации
Просмотры
24
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