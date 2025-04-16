Есть существенный прогресс в работе над соглашением о полезных ископаемых с США: подробности от Минэкономики

Флаги США и Украины / © Associated Press

Реклама

В Минэкономики заявили о новом позитивном шаге с США по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины. Технические команды очень основательно поработали над документом.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", — отметила она.

Реклама

Сейчас украинская сторона договаривается с американской зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях. В ближайшее время готовятся завершить формализацию сделки.

"Команда еще будет работать над конкретными пунктами в соглашении, много уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким", — сообщила Свириденко.

Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде Украины, предоставит возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов.

Напомним, Украина нуждается в соглашении на паритетных и партнерских условиях. И это одно из условий, которое будет представлено украинской технической группой во время переговоров.