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- Украина
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Есть существенный прогресс в работе над соглашением о полезных ископаемых с США: подробности от Минэкономики
В соглашении многое уже проработано.
В Минэкономики заявили о новом позитивном шаге с США по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины. Технические команды очень основательно поработали над документом.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", — отметила она.
Сейчас украинская сторона договаривается с американской зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях. В ближайшее время готовятся завершить формализацию сделки.
"Команда еще будет работать над конкретными пунктами в соглашении, много уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким", — сообщила Свириденко.
Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде Украины, предоставит возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов.
Напомним, Украина нуждается в соглашении на паритетных и партнерских условиях. И это одно из условий, которое будет представлено украинской технической группой во время переговоров.