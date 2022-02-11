Есть свободный доступ ко всем портам – Данилам о блокировке судоходства флотом РФ

Есть свободный доступ ко всем портам – Данилам о блокировке судоходства флотом РФ

Данилов заверил о безоговорочной помощи от международных партнеров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал перекрытие Россией значительных частей Черного и Азовского морей для проведения ракетных и артиллерийских учений.

Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу, 11 февраля.

"На сегодняшний день у нас есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране. Речь идет как об Азовском и Черном море", — сказал секретарь СНБО.

Также Данилов заверил о безоговорочной помощи международных партнеров и добавил, что она обязательно будет продолжаться.

"У нас есть партнеры, которые нам помогают, которые совместно с нами борются за нашу независимость и демократию. Вы их все знаете, и мы более чем уверены, что такая помощь обязательно будет продолжаться. В случае необходимости санкции против РФ — это не моя заявление, это их заявление. Если Россия будет дальше вторгаться на нашу территорию, они будут введены мгновенно, и они будут очень мощными", — подчеркнул чиновник.

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Напомним, ранее стало известно, военные РФ планируют закрыть для судоходства районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля якобы из-за того, что там будут проходить ракетные и артиллерийские учения российского флота.

Из-за заявления о блокировании части акватории Черного моря, Азовское море и Керченский пролив Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

Во время переговоров политических советников "нормандского формата", которые проходили 10 февраля в Берлине, Россия внезапно отменила блокаду Азовского моря.

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