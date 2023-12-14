"Есть те, кому до сих пор не хватает тех 10%": Боррель о требованиях по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина выполнила 90% из семи необходимых шагов кандидантских требований по началу переговоров о вступлении в ЕС, которые Еврокомиссия поставила перед ней в прошлом году. Теперь окончательное решение об открытии переговоров должен быть принят Европейским Советом.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросовета, передает ТСН.

Он говорит, что в составе Европейского союза всегда есть место драме и всегда есть неизвестность.

"Продолжаются дискуссии 27-стран членов и можно только представить, какие разные у нас подходы. Однако рекомендации по открытию переговоров о членстве — это четкое признание ваших усилий в реформах, вашей политической воли", — подчеркнул он.

Боррель подчеркнул, что Украина сейчас борется одновременно на двух фронтах – на настоящем фронте и одновременно проводит реформы.

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"Я не видел такой скорости никогда, это момент — это рекорд. Одни люди говорят, что им недостает до сих пор тех 10%, но если они (Украина) смогли выполнить большинство из них за столь короткий промежуток времени, это очевидно, они и остальное закончат "Два года назад я был на передовой. Мы остаемся твердо на стороне Украины. Я лично выбирал эту сторону и продвигал ее вперед, чтобы членство Украины было возможным. начиная с кандидадства, это часть моей ответственности", — отметил Боррель.

Напомним, Европейский Союз открывает для Украины официальные переговоры о вступлении. Также страны-члены ЕС призывают ускорить предоставление Украине обещанного 1 млн боеприпасов, которые мы должны получить до марта 2024 года.

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