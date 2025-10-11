Есть только два варианта: Безуглая озвучила мрачный сценарий по поводу войны в Украине

Марианна Безугла

Украина стоит на развилке между двумя кардинально разными сценариями будущего. Страну ждет либо длительная милитаризация по «израильскому» образцу, либо физический развал по «сирийскому».

Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безугла в интервью на You-Tube канале «Кулуары Забелиной».

По словам Безуглой, у Украины больше нет «точки А», то есть возможности вернуться в прежнее состояние. Она наметила два возможных пути развития событий.

Первый — «сценарий Сирии «, который, по ее мнению, может реализоваться, если не проводить внутренних изменений. Это физический развал страны, даже если институционально она устоит.

«Нам выбьют энергетику, предприятия, гражданские, военные, ползучее наступление, вопросы поддержки со стороны так называемых союзников. Это и самый плохой сценарий», — отметила нардепка.

Второй — «сценарий Израиля». Это путь перестройки через милитаризацию на десятки лет «с принятием зрелых решений».

Ключевым маркером перехода к израильскому сценарию, по мнению Безуглой, является установление четких сроков службы для военнослужащих. Однако, по ее словам, реализовать этот шаг невозможно без кардинальных изменений в Вооруженных Силах.

Народная депутат заявила, что главным препятствием на пути к необходимым реформам является действующее высшее военное руководство.

«Срок службы невозможно спроектировать, если не перереформировать Генштаб. А Генштаб невозможно перереформировать с такой управленческой тактикой и стратегией действующего главкома», — подытожила Марьяна Безугла, в очередной раз направив острую критику в сторону военного командования.

Напомним, на днях в Верховной Раде разразился скандал вокруг заседания комитета по нацбезопасности, на которое не смогла попасть нардепка Марьяна Безугла. По ее словам, коллеги намеренно закрылись изнутри, чтобы не пустить ее на заседание, что является нарушением ее прав.

В то же время нардеп Федор Вениславский посетовал, что Безугла в течение двух часов «стучала в дверь разными частями тела».