"Есть только два варианта": глава ЦРУ сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Главный разведчик Соединенных Штатов Америки, глава ЦРУ Уильям Бернс сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. По его мнению, существует всего два варианта продолжения войны.

Какой прогноз для Украины дал глава ЦРУ, чем может воспользоваться Россия и действительно ли Путин уже хочет идти на переговоры — в эксклюзиве TSN.ua.

Громкое заявление директора ЦРУ

"Без дополнительной помощи вы увидите еще больше Авдеевок". С таким громким заявлением Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс обратился к американцам во время открытого слушания отчета разведки в Конгрессе. Глава ЦРУ дал четкий и понятный прогноз. По мнению американской разведки, война может развиваться только по двум сценариям. Один из них может быть для Украины плачевным.

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"Что меня волнует в 2024 году, это без дополнительной помощи вы увидите еще больше Авдеевок, что Украина потеряет больше территорий, несмотря на свою отвагу и настойчивость. И со временем — значительные территории", — говорится в сообщении.

Не все потеряно

Но не все потеряно, считает Бернс. Напротив, Украина находится на развилке. Своевременное пособие изменит ситуацию на поле боя и закрепит стратегическое преимущество Украины на поле боя. А это, в свою очередь, позволит ВСУ не только удержать фронт, но и возобновить наступление уже в 2025 году.

"Мы находимся на очень важном развилке для Украины с точки зрения европейской безопасности и долгосрочных интересов Америки во всем мире. Я считаю, что на одном пути с дополнительной помощью, одобренной Конгрессом, лежит очень реальная возможность закрепить стратегический успех для Украины и стратегическое поражение для России Владимира Путина", — говорит директор ЦРУ.

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С дополнительной помощью Украина сможет удерживать свой фронт в течение этого года и в начале 2025-го. Украина сможет повышать цену, которую платит Россия, не только благодаря ударам в Крыму, но и по российскому Черноморскому флоту, продолжая успех, приведший к тому, что за 6 последних месяцев было утоплено 15 российских кораблей. Другими словами, если будет помощь, то до конца этого года, в начале 2025-го, Украина сможет возобновить наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции большей силы.

Путин снова проговорился

Назвал Бернс и как себя ведет Путин — и это очень интересное наблюдение. В американской разведке прогнозируют, что как только Кремлю будет становиться сложнее на поле боя, там все чаще будут махать ядерной дубинкой. И, вуаля, 13 марта в своем "предвыборном" интервью российскому отраженному пропагандисту Киселеву Путин именно "побрякал" ядеркой.

Ну и по классике, непременно покашливая в такт ударов по паркету своими каблучищами, Путин сразу вспомнил о мирных переговорах, но при определенных условиях.

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"Украинцам хватает мужества и стойкости, им не хватает боеприпасов". Именно такой вывод, по его словам, сделал Бернс, недавно побывав в Украине и оценив ситуацию, как говорят, на земле. Во-первых, бояться угроз Путина не стоит, говорит Бернс, потому что они слишком преувеличены. Во-вторых, получив преимущество, Украина, наконец, заставит Путина пойти на переговоры и раз и навсегда разрушит его планы покорить Украину, забрать ее суверенитет на независимость, убежден Бернс.

И в то время, пока Украина будет восстанавливаться от войны как часть Запада, Путин будет продолжать жить под подавляющими Россию санкциями. Однако сейчас кремлевский диктатор на переговоры не пойдет.

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"По нашей оценке, у России нет серьезных намерений вести переговоры сегодня. Возможно, они заинтересованы в видимости переговоров, но не в переговорах в смысле компромисса. Итак, если вы посмотрите на перспективу переговоров в будущем, то для Украины прежде всего важно, за нашей поддержки, развеять иллюзии российского руководства. Другими словами, подорвать уверенность Путина в том, что пора на его стороне. Продемонстрировать, что эта война имеет долгосрочные последствия и для России", — сказал Бернс.

Они уже понесли огромные потери. Их потери в четыре раза больше, чем понес Советский союз за десятилетия войны в Афганистане. Уничтожены около двух третей танков, которые они имели до войны. Также долгосрочные экономические последствия, быстро превращающие Россию в экономического вассала Китая. 31 января в культовом американском журнале Foreign Affairs, который можно назвать зеркалом внешней политики США.

Бернс написал, что 2024 будет сложным для Украины и без западной помощи ей не обойтись. Однако не помочь Украине сейчас — будет для США равноценно "забитому голу в свои ворота", впрочем, исторического масштаба. Между тем, в Конгрессе назвали дедлайн для одобрения помощи Украине. По словам лидера демократического меньшинства в Палате представителей США Хакима Джеффриса, у парламентариев есть неделя, потому что потом у Конгресса — очередные "каникулы", депутаты поедут работать на свои округа.

"Время убегает, и мы должны довести двухпартийный законопроект национальной безопасности до конца перед тем, как мы покинем город в следующую пятницу, 22 марта. Было бы безответственно поступить иначе", — рассказал лидер демократической партии конгресса США Хаким Джеффрис.

Без помощи Америки для ВСУ назревает новая опасность. Россия может прорвать фронт. Об этом в своем свежем отчете за 14 марта предупреждают аналитики Института изучения войны. Россия сейчас имеет инициативу на всех ключевых направлениях фронта и постоянно атакует, сковывая большинство сил обороны на отдельных затруднительных участках. Это увеличивает риск внезапного прорыва на менее защищенных местах.

Анализ ISW

Специалисты института предупредили, что российские войска смогут использовать это для внезапного и неожиданного продвижения вперед. Прорыв может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным и дальше будут сокращаться.

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ISW отметил, что Россия сохраняет инициативу на всем театре боевых действий, увеличивает риски такого развития событий, позволяя российскому военному командованию по своему усмотрению увеличивать или уменьшать интенсивность операций на любом участке линии фронта. Украинские военные, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов и определяют приоритетные участки на фронте.

Но, по мнению военных аналитиков, это скрывает риски для украинских сил. 12 марта сеть всколыхнуло интервью немецкого издания Der Spiegel с неназванными украинскими командирами, открывшими печальную правду с фронта. Пока почти всем подразделениям сил обороны не хватает боеприпасов.

Журналисты добавляют, что украинские бойцы до сих пор держат линию фронта только потому, что россияне не “атакуют на полную”. 13 марта лично разрешить ситуацию на фронте отправился главнокомандующий ВСУ Сырский. А правда такая, что даже Сырский не исключает, что россияне могут прорваться, но пока ситуация под контролем ВСУ.

В целом оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Роботино. В то же время, вероятно, вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась. Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов.

За две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери. Однако все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что рашисты планируют новое широкомасштабное наступление, которое могут начать уже в мае-июне 2024 года.

Напомним, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять боевые задания в определенных районах прифронтовых территорий.

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