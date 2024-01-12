Есть только две угрозы: Галущенко рассказал о реальном состоянии энергосистемы Украины

Украинская энергосистема за ползимы показала свою устойчивость. Критически повлиять на нее могут только два фактора — стихийные бедствия и массированная атака РФ.

Детальнее об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

“Мы выдерживаем, мы проходим. И давайте говорить, что ползимы уже пройдено и на самом деле система показала свою устойчивость. Единственное, что я снова повторяю, то, что может критически повлиять на систему – это стихийные бедствия … К сожалению, у нас были сложные погодные условия в определенных регионах и действительно были порывы, влияющие на электроснабжение”, – отметил министр энергетики.

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Также он назвал вторую угрозу — это массированные атаки: "Даже не сам факт массированной атаки на энергосистему, а тот факт, насколько она повлияет критически на систему".

Ранее в "Укрэнерго" сказали, готова ли энергосистема Украины к массированным ударам РФ.

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