"Есть три сценария": Ляшко рассказал о подготовке к новой волне коронавируса в Украине

"Есть три сценария": Ляшко рассказал о подготовке к новой волне коронавируса в Украине

Сейчас в Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом и вспышка может произойти в любой момент.

Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в эфире передачи "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

По его словам, в ведомстве уже рассчитали количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных коронавирусом, а больницы активно запасаются кислородом.

"(Рассчитали. — Ред), сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания, — продолжил Ляшко. — Минздрав к этому готовится, мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород".

Министр здравоохранения добавил, что в Украине уже закупили 15 тысяч кислородных концентраторов, которые "позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации".

Он также отметил, что в стране наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом и вспышка может произойти в любой момент, в том числе из-за распространения COVID-штамма "Дельта", который "значительно интенсивнее поражает людей".

"Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации — сделать прививку и исключить коллапс системы здравоохранения", — обратился Ляшко к украинцам.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

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