Есть три варианта: Гайдай рассказал, как можно уехать из Луганской области

С начала полномасштабной войны, 24 февраля, из Луганской области эвакуировались сотни тысяч человек.

Впрочем, по разным причинам многие жители остались. Сейчас для жителей Луганской области есть три способа эвакуироваться из региона.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, выехать из области можно и через территорию Украины, и через территорию агрессорки России.

"Один вариант – пешком через Харьковскую область. Это не очень безопасно, потому что маршрут обстреливается. Второй вариант очень длинный, потому что очереди большие, – через Запорожскую область. Третий вариант более дорогой (где-то 400 евро), но он более безопасен, – через Россию и Балтийские страны. Нужно будет ехать где-то трое суток, чтобы добраться подконтрольной Украине территории", — рассказал глава ОВА.

Гайдай рассказал, что в оккупированном Северодонецке 90% домов повреждены, из которых 70% уже не подлежат восстановлению. Кроме того, критическая инфраструктура города разрушена полностью, но оккупанты не спешат восстанавливать ее.

Как сообщалось, россияне не восстанавливают захваченные населенные пункты, доверие к оккупантам теряется. Они лишь обещают жителям оккупированной Луганщины восстановление "коммунистическими темпами". Впрочем, до сих пор обещания остаются лишь обещаниями в захваченной Попасной, которую с февраля россияне стирали с лица земли, а в мае оккупировали.

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