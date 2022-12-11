Есть угроза бактериального заражения: в Чернобаевке массовый мор птиц из-за ВС РФ (фото)

Обстрелы ВС РФ привели к обесточиванию птицефермы "Чернобаевская", где до войны жили более 4 млн птиц.

Херсонская областная прокуратура расследует экоцид из-за массового мора птиц в Чернобаевке на одной из крупнейших местных птицефабрик.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Известно, что в марте из-за российских ударов птицеферма, на которой находилось более 4 млн птиц, осталась без света. Из-за этого стало невозможно кормить кур и поддерживать санитарный режим, что привело к массовому вымиранию птиц.

"При осмотре на территории птицефермы найден котлован глубиной 3 метра и площадью 1 880 м кв", — отметили в прокуратуре.

Также правоохранители уточнили, что взяли образцы для исследования, ведь из-за действий ВС РФ существует угроза бактериального заражения значительной территории.

В настоящее время расследование проводится по ст. 441 УК Украины (экоцид).

Ранее сообщалось, что по официальной информации, ущерб, причиненный украинской природе от полномасштабного вторжения, составляет 1 373 000 000 000 гривен.

Признание экоцида может привести к введению против России новых санкций, и мир не имеет права замалчивать и этот комплекс преступлений страны-агрессоры.

Экоциды и пожары: экология Украины испытала катастрофические последствия из-за войны

Читайте также: