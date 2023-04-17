Есть угроза новых подтоплений: в ГСЧС рассказали, где ожидается повышение уровня воды в реках

ГСЧС предупреждает население о повышении уровня воды в реках Украины.

Уровень воды в реках Украины продолжит повышаться. В некоторых регионах возможны подтопления дорог, сельхозугодий и жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Черниговской области объявлен красный уровень опасности.

7-18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и отметится частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах. (III уровень опасности – красный).

Возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности – оранжевый).

15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм.

"Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области (I уровень опасности – желтый), - говорытся в сообщении.

По информации ГСЧС, в связи с ожидаемыми осадками, 15-17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над текущими отметками. Отрицательных последствий не ожидается.

Напомним, в Украине из-за страшного паводка подтоплено пять областей.

В Киеве пик паводков прогнозируется на 22 апреля.

17-18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово дачной застройки, приусадебных.

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