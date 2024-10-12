Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Есть угроза применения авиационных средств поражения для Сумщины и Донбасса — ПС ВСУ

Есть угроза применения авиационных средств поражения для Сумщины и Донбасса — ПС ВСУ

Находитесь в укрытиях / Фото: Getty Images

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для Сумщины и Донбасса.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", — находитесь в укрытиях.

Как сообщалось, ночью 11 октября 2024 над Украиной летали вражеские дроны. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

Читайте также:

Навел вражескую ракету на многоэтажку в Запорожье! СБУ задержала коллаборанта

Навел вражескую ракету на многоэтажку в Запорожье! СБУ задержала коллаборанта

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация