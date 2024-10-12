Есть угроза применения авиационных средств поражения для Сумщины и Донбасса — ПС ВСУ

Есть угроза применения авиационных средств поражения для Сумщины и Донбасса.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", — находитесь в укрытиях.

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Как сообщалось, ночью 11 октября 2024 над Украиной летали вражеские дроны. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

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