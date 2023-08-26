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Есть угроза применения баллистического вооружения в нескольких областях — украинские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Есть угроза применения баллистического вооружения в нескольких областях — украинские военные

В Украине снова звучит воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

В ночь на 26 августа 2023 года в нескольких украинских областях прозвучала воздушная тревога.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения – Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области", — сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщают о запуске С-300 в сторону Запорожья и Днепропетровщины.

Позже мониторинговые каналы сообщили о звуках взрывов в Запорожском районе. Информация уточняется.

Добавим, что ранее во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Киеву и нескольким украинским областям грозит враждебная баллистика. Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
343
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