Есть угроза применения баллистического вооружения в нескольких областях — украинские военные

В ночь на 26 августа 2023 года в нескольких украинских областях прозвучала воздушная тревога.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения – Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области", — сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщают о запуске С-300 в сторону Запорожья и Днепропетровщины.

Позже мониторинговые каналы сообщили о звуках взрывов в Запорожском районе. Информация уточняется.

Добавим, что ранее во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Киеву и нескольким украинским областям грозит враждебная баллистика. Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ.