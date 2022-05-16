Есть указание из Кремля: в МВД раскрыли новые детали подготовки оккупантов к "референдумам" в Херсоне и Энергодаре

Есть указание из Кремля: в МВД раскрыли новые детали подготовки оккупантов к "референдумам" в Херсоне и Энергодаре

Россия дала указание своим оккупантам подготовиться к фейковому так называемому "референдуму" во временно захваченных Энергодаре и Херсонщине.

Из России оккупантам поступило указание готовить оккупированное Запорожье и Херсонщину к фейковому "референдуму" через несколько месяцев.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Из РФ есть указание, чтобы через несколько месяцев выйти на референдум. О чем этот референдум, они пока не понимают, но они будут концентрироваться на проведении поля для референдума", — сказал Вадим Денисенко.

По его словам, есть случаи, когда на должности относятся любовницы и близкие родственники.

"Если говорить об Энергодаре и не только, то россияне пытаются максимально закрепиться. Они пытаются устанавливать свою власть, они расставляют во многих населенных пунктах "смотрящих", часто из криминального мира", — добавил он.

Напомним, полковник объяснил, как оккупантам удалось быстро захватить Херсонщину.

В то же время он объяснил, как сделать контрнаступление в Херсонской области победным.

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