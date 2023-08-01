Есть условие: военный эксперт сказал, когда будет полностью отрезан Крым

В частности, россияне должны потерять Крым. Но остров будет отрезан тогда, когда полностью уйдет под воду Крымский мост.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Петр Черник.

"Как минимум, несколько секций и особенно железнодорожная нить, и так, чтобы они не смогли его отстроить хотя бы полгода. Это касается и всей логистики по Чонгарскому мосту. Вот когда несколько месяцев это все будет "уподводнено", тогда будем говорить об отрезании крымского плацдарма", – объяснил военный эксперт.

Следует учитывать, говорит он, что за полтора года россияне его очень сильно насытили самым разным вооружением. Они понимают, что, вероятнее всего, первым упадет южный плацдарм, поэтому очень сильно укрепляют перекопский перешеек и без того дефицитными ресурсами. "Там строят очень серьезную линию укреплений", – подчеркнул он.

Напомним, в оккупированном Крыму раздались мощные взрывы в районе Севастополя. Некоторые телеграм-каналы пишут, что "хлопок" мог посетить один из складов с боеприпасами. Гауляйтеры Крыма событие не прокомментировали.

Читайте также: