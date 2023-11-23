Есть важные результаты: Зеленский о фронте, коллаборантах и новых санкциях (обращение)

По словам президента, сейчас максимум внимания – на донецкие направления, в частности, Авдеевку, а также Купянское направление.

Вечером, 23 ноября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Санкции

По словам президента, сегодня принято несколько новых санкционных решений Украины – два пакета санкций.

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Это синхронизация с партнерами по отношению к тем лицам, которые прямо работают на российскую агрессию или ей помогают. А также это санкции против субъектов РФ, относящихся к критической инфраструктуре.

"Украина дополняет своими санкциями международные санкционные механизмы. И мы работаем, чтобы санкции партнеров были распространены и на тех, против которых уже приняты соответствующие решения Украины", – заверил Зеленский.

Сегодня он подписал указы о более чем 300 юридических и почти 150 физических лицах страны-агрессорки.

Ликвидация последствий российских ударов

"Тысячи людей работают на Херсонщине, в Запорожской и Днепропетровской областях, на Донетчине, Харьковщине в коммунальных службах, в ГСЧС, в медицинских службах, просто волонтерами, чтобы помочь людям и сохранить нашу инфраструктуру — нужны основы для нормальной жизни. Я благодарю каждого и каждую., кто оказывает украинцам медицинскую помощь, кто работает на тушении пожаров после обстрелов. Я благодарю всех, кто возвращает электричество и водоснабжение, кто обезвреживает неразорвавшиеся снаряды и разминирует территорию", – говорит глава государства.

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Особо Зеленский отметил сегодня работников ГСЧС Украины в Никополе, по которому россияне бьют почти каждый день.

Это капитан службы гражданской защиты Николай Ткач, старший лейтенант Богдан Тарасюк, мастер-сержанты Александр Билоконь и Александр Жур, сержант Максим Прейда.

Также он отметил спасателей, работающих в Одесской области: мастер-сержанты Сергей Герасименко, Сергей Цымбалистый, Виталий Лабутин, главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Игорь Яценко и Олег Шмидт.

Ситуация на фронте

"Конечно, был на связи с командующими. Максимум внимания – донецкие направления. В частности, это Авдеевка. Также – Харьковщина, Купянское направление. Был сегодня и доклад руководителя СБУ – есть новые результаты в противодействии враждебным операциям и коллаборантам. Важные результаты, спасибо за них", – отметил президент.

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⚡️ Санкционные решения и доклады! Зеленский об итогах дня