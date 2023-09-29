"Есть важные тактические результаты": эксперт прокомментировал контрнаступление ВСУ

Украинские защитники уже добились тактических успехов во время наступления. В то же время о текущих его целях говорить непросто.

Об этом в интервью OBOZREVATEL отметил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

В военном планировании есть определенные этапы

Как отмечает Мельник, есть стратегическая цель – освобождение всех оккупированных территорий. Есть еще и оперативные цели. К примеру, на юге сейчас происходят основные действия, там речь идет о выходе на побережье Азовского моря и административной границе временно оккупированного Крыма.

В зависимости от того, как продвигается наступление и каковы возможности наращивания наступательных усилий, определяются промежуточные рубежи.

"Сейчас трудно с нашей позиции определять, каковы цели сегодняшнего наступления. Это может быть один из рубежей, достичь которого позволят имеющиеся резервы, возможность преодоления сопротивления противника. Важный фактор – это и погодные условия", – отмечает эксперт.

Однако, учитывая, продолжает он, что мы видим сегодня, можно говорить о достижении достаточно важных результатов тактического уровня. Они уже развиваются в оперативные достижения и создают возможности для достижения, по крайней мере, оперативных целей.

Ранее в ВСУ отметили, что враг строил и строит оборонительные сооружения на юге, потому что не хочет просто так терять эту стратегически важную территорию. Однако мы не должны терять инициативы, но должны держать оккупантов в напряженности, чтобы у них не было возможности подтянуть резервы, собраться и начать какие-то свои действия.

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