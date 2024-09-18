Есть вероятность теракта: эксперт рассказал о подготовке РФ к масштабному удару по Украине

Атака по составу боеприпасов в Торопце снизит возможности РФ для ракетных обстрелов, но не остановит, подчеркнул эксперт.

Россия, вероятно, готовится к новому массированному удару по Украине. Целью может стать гражданский объект.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он отметил, что сегодняшняя атака по составу боеприпасов в Торопке Тверской области снизит возможности РФ для ракетных обстрелов, но не остановит.

"И это успех. Это отсрочит какие-то обстрелы, потому что очевидно, что Россия ведет подготовку к масштабному удару", — сказал Мусиенко.

Эксперт также отреагировал на недавнее заявление Службы внешней разведки РФ о том, что Украина якобы готовит удары по собственным больницам. Это может свидетельствовать о вероятности очередного теракта РФ.

"Я имею в виду обстрелы и их преступные действия, как мы видели против "Охматдета". Я предполагаю, что враг может ударить по нашим медицинским учреждениям, другим объектам гражданской инфраструктуры, чтобы пробовать сломить наше сопротивление, посеять деморализацию", — отметил эксперт.

Напомним, военный эксперт Defense Express Иван Киричевски считает, что также мощной атаки, как по составу боеприпасов в Торопце Тверской области РФ, не было в "мировой военной истории".

Появились новые видео из Торопца Тверской области РФ

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