Есть вопросы к военному руководству: удар по Сумам будет рассмотрен в Раде

Ракетный удар по Сумам, 13 апреля

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Завтра, 16 апреля, на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут рассматривать российский удар по центру города Сумы в Вербное воскресенье, в результате которого погибли 35 человек.

Об этом во вторник, 15 апреля, в эфире Радио Свобода сказал представитель этого комитета и народный депутат Федор Вениславский.

«Наши народные депутаты уже распространили информацию о том, что там действительно должно было быть награждение. Этой информацией уже оперируют российские пропагандистские каналы, оправдывая свой террористический удар тем, что там действительно было награждение. У меня нет сейчас информации, было или не было. Но, судя по опосредованным фактам, какое-то собрание там планировалось», — заявил нардеп.

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Вениславский признал, что некоторые военные действительно погибли в результате удара по Сумам. Однако уточнил, что это могло быть «стечение обстоятельств».

В частности, на комитете будут выяснять, действительно ли накануне в Сумах проходил сбор военных для награждения.

«В условиях войны в Сумах многие военнослужащие, в том числе по делам семейным, личным, военным они могли там находиться», — заявил нардеп.

Что касается сознательного «слива» информации врагу, он сказал, что расследование таких дел — компетенция СБУ. Этот вопрос будет поставлен военному руководству, Министерству обороны и начальнику Генерального штаба ВСУ.

«Если действительно было какое-то собрание военных и по той локации нанесен удар, то, безусловно, Россия эту информацию откуда-то получила. Откуда она могла получать? Очевидно, ее кто-то из врагов украинского народа предоставил российской стороне», — подытожил Вениславский.

Напомним, мэр Конотопа обвинил главу Сумской ОВА Артюха в организации в Сумах награждения военных 117 бригады.

Глава Сумской ОВА ответил на обвинения в организации награждения военных в городе и заверил, что не был инициатором мероприятия.