"Есть возможность более широкого пространства для действий": Кулеба об отказе Германии предоставить оружие Украине

"Есть возможность более широкого пространства для действий": Кулеба об отказе Германии предоставить оружие Украине

Кулеба обсудит с главой МИД ФРГ вопрос поставки оружия в Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает объяснение Германии относительно неснабжения оружия в Украину несправедливыми. Он продолжит обсуждение по этому вопросу с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Об этом министр иностранных дел Украины сказал в ходе онлайн-брифинга.

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Глава МИД напомнил, что ФРГ неоднократно объясняла свою позицию по непоставке оружия в кризисные регионы, однако украинская сторона считает эти объяснения несправедливыми.

"Мы считаем эти объяснения по отношению к Украине несправедливыми. Мы считаем, что есть возможность более широкого пространства для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать, поэтому мы и дальше будем работать с Германией по этому вопросу", — сказал Кулеба.

Он уточнил, что вопрос военных поставок в Украину из Германии, а также из третьих стран или международных организаций будет обсуждаться во время визита министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев. Также об этом речь пойдет во время президента Франции в Украину 8 февраля.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, которые нуждаются в этом разрешении Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов. И так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона. Потому что когда речь идет об укреплении Украины, украинских вооруженных сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем", — высказался Кулеба.

В то же время, он выразил благодарность Германии за ту работу, которую она делает в "нормандском формате", по другим вопросам двустороннего взаимодействия.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Киев 14 февраля с официальным визитом.

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