"Есть возможность применить политическое влияние Китая": Зеленский предоставил подробности разговора с Си Цзиньпином

Во время разговора с Си Цзиньпином президент поднял вопрос свободы мореходства и торговли, в частности программы "Зерно из Украины".

Президент Владимир Зеленский вечером 26 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени. В частности, он говорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава Украины назвал ее длительной и "достаточно рациональной".

Подробности Зеленский предоставил в вечернем обращении.

"О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям – Украине и Китаю. Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир", – отметил он.

По словам президента нашего государства, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, все равно заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности. В соблюдении главных правил безопасности, в частности по недопустимости угроз ядерным оружием и распространению ядерного оружия миром.

"Мы все равно заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью обезопасена и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей – а именно такое циничное использование АЭС Россия пытается сделать нормой", – добавил Зеленский.

Также во время разговора с Си Цзиньпином президент поднял вопрос свободы мореходства и торговли, в частности программы "Зерно из Украины".

"Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по возобновлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины", – отметил он.

Существенной частью разговора Зеленского и Си Цзиньпина стало возобновление справедливого мира в его украинской формуле.

"Я представил украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Мы договорились продолжить наши коммуникации", – добавил Зеленский.

Также известно, что глава КНР Си Цзиньпин назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому "пункты и шаги", чтобы закончить войну России против Украины.

Напомним, 26 апреля Си Цзиньпин пообщался с Владимиром Зеленским.

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