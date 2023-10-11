Есть все доказательства: Зеленский рассказал Нетаньяху о связи России с ХАМАСом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи России с террористической группировкой ХАМАС.

Об этом он рассказал во время телефонного разговора, сообщает France 2.

В сообщении указывается, что Кремль оказывает террористам поддержку в проведении операций, в частности, она помогает террористической группировке ХАМАС.

"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все доказательства, которые заставляют нас считать, что Россия способствует проведению определенных террористических операций", — заявил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский заявил, что это не в первый раз, когда РФ совершает такие действия, ведь она делала это в Сирии и делает в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не рекомендует третьим сторонам вмешиваться в конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, как Россия может использовать войну в Израиле против Украины.

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