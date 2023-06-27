Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО - Зеленский

Президент Украины отметил, что есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления.

Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления. Работаем с командой, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными", — подчеркнул он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что он ожидает от саммита глав государств и правительств членов НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года, официальных гарантий безопасности.

Отметим, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО.

Кроме того, заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что Украина будет иметь собственный путь вступления в НАТО.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров НАТО во время встречи в Вильнюсе сосредоточиться на наращивании боеспособности Украины – вместо ее быстрого членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины к членству, но будет рассмотрен вопрос о том, как приблизить Украину к Альянсу. В Вильнюсе для Украины будет принят "многолетний пакет помощи", который, в частности, будет предусматривать модернизацию ВСУ. По словам Столтенберга, это приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

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