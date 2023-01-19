Есть все предпосылки, чтобы переговоры по членству Украины в ЕС стартовали в 2023 году — Зеленский

"Без свободной Украины не может быть свободной Европы", вспомнил Зеленский сегодняшние слова главы Евросовета, которые он сказал во время выступления в Раде.

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о подготовке саммита Украина-ЕС, который запланирован на начало февраля.

Об этом украинский президент сообщил в традиционном видеообращении в четверг, 19 января.

"Мы готовим очередной саммит Украина – ЕС, который запланирован уже на начало февраля. Мы готовим и начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе – есть все предпосылки для того, чтобы эти переговоры стартовали уже в этом году. Сегодня же, выступая в Верховной Раде, Шарль Мишель в очередной раз абсолютно четко подтвердил и то, что нет альтернатив общему будущему Украины и Европейского Союза", — отметил украинский политик.

"Без независимой и в безопасности Украины не может быть независимой и в безопасности Европы. Без свободной Украины не может быть свободной Европы. У нас общее будущее ", — процитировал Зеленский слова Мишеля, подчеркнув, что именно это может быть девизом украинских отношений и интеграционных процессов. 2023 года.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в феврале этого года состоится первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины. Он добавил, что, в частности, до конца месяца необходимо завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Украина может вступить в НАТО и Евросоюз после победы в войне с Россией.

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