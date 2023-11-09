"Есть все условия для того, чтобы ускорить этот процесс": Стефанишина пояснила, можно ли ускорить вступление в ЕС

У Украины есть все условия для того, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз.

Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина со ссылкой на слова президента Европейского Совета заявила, что у Украины есть все условия для того, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз.

Об этом шла речь во время телемарафона, где вице-премьер Ольга Стефанишина комментировала ситуации с процессом вступления в ЕС.

"Президент Европейского Совета Шарль Мишель говорил о том, что все вопросы, касающиеся расширения, должны быть закрыты до 2030 года!", — отметила она.

Стефанишина объяснила слова главы Европейского Совета тем, что должны пройти реформы Европейского союза, и в ЕС могут принять 9 новых стран-членов.

"Эти государства должны быть готовы выполнить свою часть обязательств. Это абсолютно не означает, что Украина не сделает этого раньше. Как показывает сейчас динамика, мы имеем все условия для того, чтобы ускорить этот процесс", — добавила она.

Тем временем Венгрия призвала Евросоюз не вступать в переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения Киевом условий для вступления.

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