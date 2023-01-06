Есть высокая вероятность подрыва храмов на оккупированных территориях во время "рождественского перемирия" — InformNapalm

На местах взрыва храмов в сюжетах для пропаганды рашисты планируют снять обломки HIMARS.

Несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января во время "перемирия" от Путина.

Об этом сообщает InformNapalm со ссылкой на два источника, которые приближены к боевикам «ДНР».

Провокация будет сделана с тем, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

Информация была получена 4 и 5 января.

«Считаем, что появившееся во второй половине дня публичное заявление Путина о намерениях объявить "режим прекращения огня" может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту в духе уже привычных для РФ операций "под чужим флагом», — говорится в сообщении.

Пока нет данных о конкретных местах заминирования, поэтому InformNapalm призывает всех мирных жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации.

«Празднуйте Рождество дома с родными и обходите места скопления людей», — резюмируют в сообщении.

Путинское "перемирие"

Напомним, что в ООН считают, что "рождественское перемирие" в войне не заменит справедливый мир. Хотя и приветствуют любое перемирие.

В Германии прокомментировали идею Путина о "перемирии". Мол, "мир будет, когда Путин отнимет своих солдат".

Тем временем в Офисе президента предложение России считают лицемерием и пропагандистским жестом.

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