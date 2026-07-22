Есть задача от Зеленского: Драпатый приступил к работе и сделал заявление о новом начальнике Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый / © Владимир Зеленский

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Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей и прокомментировал назначение на должность начальника Генерального штаба генерал-майора Игоря Скибюка. Президент Владимир Зеленский поставил перед новым руководством задачу усилить наступательные операции и развивать военные технологии.

Об этом Драпатый написал в Сети.

«Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения», — говорится в заявлении нового главкома ВСУ.

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Драпатый о Скибюке

Драпатый отметил, что познакомился со Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда они из одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонщины. С тех пор, по словам главкома, он знает Скибюка как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы.

Драпатый также отметил, что во время командования Скибюка в Десантно-штурмовых войсках выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заяц, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие.

«Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», — заявил главком ВСУ.

Задания от Зеленского для Драпатого и Скибюка

Он добавил, что президент поставил перед командованием четкие задачи: продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать войска и технологии в них, а также наращивать возможности ВСУ.

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Напомним, накануне после своего назначения Драпатый поблагодарил президента за доверие, министра обороны — за поддержку, а экс-главкома ВСУ Александра Сырского — за укрепление украинской армии. В своем первом заявлении после назначения генерал-майор подчеркнул, что служение Украине во время войны является честью и абсолютной ответственностью, и пообещал работать сосредоточенно и с уважением к защитникам.

22 июля Зеленский сообщил, что новым главой Генштаба ВСУ будет Скибюк. Президент отметил важность слаженной работы армии и совместно с главкомом определил дальнейшую службу Сырского и экс-начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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