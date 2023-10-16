Есть значительная активность вражеской авиации на восточном и юго-восточном направлениях — украинские военные

Продолжается беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 16 октября 2023 года наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Также речь идет об угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.
К тому же "Шахеды" приближаются к Николаеву с северо-востока.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие! Других несколько групп "Шахедов" двигаются вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины!", — говорится в сообщении.
Позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях.
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